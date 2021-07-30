“Дорогу єдності” завершують ремонтувати на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині завершується реконструкція траси Знам’янка-Луганськ-Ізварине. Об’єкт отримав назву “Дорога єдності” й індекс М-30 – до тридцятиріччя Незалежності України. Служба автомобільних доріг показала відремонтовані ділянки й асфальтний завод, звідки везуть покриття. А ще – нові зупинки, розписані петриківськими візерунками.

На Дніпропетровщині Дорога Єдності проходить крізь П’ятихатки, Дніпро та Павлоград. Наразі відремонтовано 80%, звітують в службі Автомобільних доріг.

На відремонтованій дорозі з’явилися справжні артоб’єкти – зупинки у петриківському стилі. Їх розписали художники-добровольці. Спочатку крейдою, а потім – водотривкою фарбою. Всього локацій 7. Кожна – унікальна.

Підрядники розповідають: найбільше роботи з ось цим мостом в районі Богуслава. З моменту його побудови минуло 60 років, конструкція майже повністю зруйнувалася та могла впасти будь-якої миті.

Наразі тут залишилося змонтувати декілька плит та тротуар. Закінчити все мають також – до Дня незалежності. Асфальтобетон для будівництва дороги беруть на цьому заводі. Тут цілодобово працюють 30 робітників.

Дорога єдності простягається на 1400 кілометрів – від міста Стрій на Львівщині до Луганського Ізвариного. Дніпропетровщиною проходять 300 кілометрів траси.