Вихованці соціальних центрів Дніпра відвідали майстерню з виготовлення карамелі

30.07.2021 19:08

Поринули у солодкий світ карамелі та власноруч приготували солодощі. Вихованці соціальних центрів Дніпра відвідали майстерню, де виготовляють смачні кольорові смаколики. Таку екскурсію організував фонд Марії Пінчук “За дітей”, який вже став справжнім другом для малечі. Подорож до карамельної майстерні – це черговий подарунок від фонду своїм підопічним.

Усі ці діти – лауреати конкурсу казок. Його організував фонд Марії Пінчук “За дітей” ще навесні. Тоді із сорока робіт до фіналу потрапили десять. Але не беручи до уваги – хто переміг, а хто ні, у фонді вирішили організувати цікаву екскурсію абсолютно для всіх учасників.

Тож майстерня карамелі відкрила двері малечі, аби поділитись цікавими фактами про виготовлення солодощів та навіть відкрити деякі секрети.

Карамел’є готують солодку масу. Щоб вже потім розпочати майстер-клас.

Діти різного віку. Але з однаковим інтересом та завзятістю взялись за виготовлення індивідуальної карамелі.

А от Ліля свої витвори вирішила подарувати мамі та найкращій подрузі. Дівчина в захопленні від побаченого. І ділиться всім, чого дізналась.

А от у свідомості Єгора все перевернулося. Мав уявлення, що все набагато простіше. Та й дізнався, що всі кольори для карамелі натуральні.

Це не перший захід, де діти можуть розважитись, провести час цікаво та з користю. У фонді Марії Пінчук “За дітей” обіцяють, що й не останній.

Отже майстер-клас у майстерні карамелі “Цукервіль” відбувся. Дивовижна атмосфера закладу наповнилась прекрасними усмішками талановитої малечі.

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