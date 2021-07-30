У Дніпрі зросте кількість пунктів прийому вторинної сировини
Пластик, папір, картон, алюміній та скло. Все це можна здати на перероблювання за адресою Запорізьке шосе, п’ятдесят шість. Цей пункт прийому вторинної сировини існує вже півтора року та користується популярністю у дніпрян. Засновники розповіли про етапи становлення ініціативи.
Кожну неділю з дванадцятої години Олександр відбирає вторинну сировину. У пункт прийому люди зносять пластикові пляшки різних типів, папір, картон, поліетилен, скло та алюміній.
Пункт прийому вторинної сировини чоловік облаштував у підвалі багатоповерхівки на Запорізькому шосе ще півтора року тому. Ініціативу підтримали усім під’їздом. Тоді відходи складували у кілька коробок. Згодом сировину почали зносити сюди кілограмами. Найважчим було знайти компанії, що займаються переробкою.
Зараз про цей пункт прийому знає чи не усе місто. Сюди приїздять навіть з лівого берега. Прибуток, який отримує пункт вторинної сировини, спрямовують на потреби під’їзду. Хоча тут не створювали ОСББ, мешканці самі керують всіма процесами. Будинків, де збирають вторинну сировину, у Дніпрі все більше. Їхня діяльність дуже цінна, кажуть у міськраді.
Вже кілька років у місті існує мапа з адресами місць, де приймають вторинну сировину. Зараз таких пунктів тільки десять. Однак до кінця року їхня кількість збільшиться вдвічі.