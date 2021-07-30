На трасі Дніпро-Павлоград уклали майже 60 км нового покриття

Також триває ремонт автодороги Дніпро-Павлоград. Там вже уклали майже 60 кілометрів вирівнювального шару асфальту. Зверху буде ще один. Роботи з реконструкції ведуться на віадуках, що перетинаються з Сімферопольською трасою. Та оновлюють наземний і підземний пішохідні переходи у Підгородному. Усе в рамках програми “Велике будівництво”.

Це так активно працює техніка на трасі Дніпро-Павлоград. Перший шар асфальту вже поклали. Попереду другий. Всього відремонтують 60-т кілометрів дороги.

У Підгородньому оновлюють наземний та підземний пішохідні переходи. Згодом для безпеки руху установлять додатковий світлофор. Аби поруч не псувався асфальт, покриття додатково посилять.

Павло щодня користується цією дорогою. Зміни вже помітив, як і інші водії.

Мостовики ремонтують віадуки. На шляхопроводі, що на перетині із Сімферопольською трасою, в’яжуть металевий каркас. Потім його заливатимуть бетоном. Також, розповідають у службі автомобільних доріг, нарешті вирішать проблему із під’їздом до Павлограда. Там була завузька дорога. Її розширять. Задля цього навіть перенесуть газопровід.

Дорожники відремонтують і транспортні розв’язки. На стиках і з’їздах зроблять посилене покриття. Обіцяють, невдовзі траса буде у повністю проїзному стані.