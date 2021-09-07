У Кам’янському горіла квартира “Плюшкіна”. Постраждали і сусіди

Пожежа у квартирі Плюшкіна! Днями у Кам’янському загорілась трикімнатна квартира. Місцеві звинувачують у підпалі власницю оселі. Одна із версій така, що жінка сама ж й розвела вогонь, аби зігрітись. Сусіди не знають, чого чекати наступного разу. Адже вже не перший рік живуть у страху за своє життя.

Потужне вогнище палає на балконі однієї з квартир дев’ятиповерхівки, а з вікон валить стовп густого диму. Інцидент на Білоруському переїзді у Кам’янському фільмують спантеличені місцеві.

Пожежа трапилась ось у цій квартирі на першому поверсі. Одна із версій – власниця самотужки розвела вогонь аби зігритись. Але в поліції притримуються того, що хтось кинув недопалок, який влучив на балкон.

Олександр мешкає прямо над квартирою, що палала. Розповідає — власниця знизу — типовий Плюшкін. Вже багато років вона регулярно зносить увесь непотріб зі смітників до квартири. А ще поводить себе дивно й часом навіть неадекватно. До того ж полюбляє курити цигарки. Тож тамтешні жителі впевнені, що саме її недопалок спровокував пожежу в оселі.

Сусід розповідає — вогонь пошкодив і їхній балкон, довелось демонтувати скляну раму. Й навіть поплавив пластмасовий матеріал лоджії аж на шостому поверсі. Ця пожежа місцевих не здивувала. Тим паче, що подібний випадок вже був три роки тому. Тоді жінці спало на думку запалити у квартирі ялинку.

Про неадекватну поведінку сусідки знають чи не усі в окрузі.

Саму пожежу гасили з пів години. Якби не своєчасне прибуття рятувальників, то вогонь імовірно завдав би більшої шкоди. В ДСНС кажуть — захаращеність квартири становить реальну загрозу.

На щастя, потерпілих не було й евакуйовувати мешканців будинку не довелось, додали рятувальники. Тим часом в поліції встановили, що факту умисного підпалу не було. Тож жінка, вірогідно, нестиме адміністративну відповідальність.

Господарці квартири, де вже неодноразово були пожежі, світить штраф або ж всього-на-всього попередження.