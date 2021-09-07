В Апостолово закінчили ремонтні роботи у найстарішому корпусі ліцею № 3

07.09.2021 17:37
В Апостолово закінчили ремонтні роботи у найстарішому корпусі ліцею № 3

Новий навчальний рік – в оновленому закладі. В Апостолово закінчили ремонтні роботи у найстарішому корпусі ліцею номер 3. Будівлі – близько 90-а років. Капітального ремонту досі вона не бачила. Нині – в класах вже навчаються діти.

Цьогоріч учні Апостолівського ліцею №3 розпочали навчальний рік у модернізованих класах. Бо тут завершили реконструкцію найстарішого корпусу, ще 30-х років минулого століття. Нині на фініші благоустрій подвір’я. Для батьків учнів вирішили організувати День відкритих дверей. Аби вони могли побачити, в яких умовах тепер навчаються дітлахи.

Будівля Апостолівського ліцею №3 має три корпуси. Нині вже реконструйовані усі.

Замість старих та ненадійних там звели нові перекриття. Замінили комунікації, покрівлю, вікна та двері.

Плюс – коштом місцевого бюджету та державної субвенції для навчального закладу придбали нові меблі. На двох поверхах найстаршого корпусу розмістилися вчительська, класні кімнати, кабінети фізики, математики, географії. А ще бібліотека, спортзал для найменших школярів та їдальня. Класи – майже усіх кольорів веселки. Милують око яскравими барвами. В коридорах – питні фонтанчики з фільтрацією води. День знань зустріли на відремонтованому подвір’ї. Прийняли до шкільної родини сімдесят дев’ять першачків.

Підрядники ж наразі завершують благоустрій заднього подвір’я. Сіють газонну траву. Незабаром проводитимуть озеленення. Загалом в Апостоловському ліцеї навчається понад пів тисячі школярів.

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