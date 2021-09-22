Фонд державного майна надає пропозиції для приватизації

22.09.2021 14:06
Фонд державного майна надає пропозиції для приватизації

Підвищити ефективність виробництва та мотивувати до дій допомагає приватизація. Фонд державного майна надає пропозиції для прозорої приватизації по всій території України. Як в обласних центрах, так і в невеликих містах і селищах. Для кожного регіону підготували відповідне інвестиційне меню. Там присутні як великі майнові комплекси й пакети акцій підприємств, так і окремі невеликі об’єкти. Про одну з історій успішної приватизації – далі у нашому матеріалі.

Нові можливості для старту власної справи або розвитку вже діючого бізнесу відкриває приватизація об’єктів державної власності.

Фонд держмайна України впровадив прозорі правила. Тому кожен може приватизувати державне майно.

Одним з прикладів успішної приватизації стало перетворення занедбаної автостанції Інгулець в багатофункціональний об’єкт.

Інвестицій було вкладено багато. Окрім модернізації самого об’єкта, провели укладку нового асфальту на прилеглому майданчику, збудували сучасні зупинки, облаштували паркування та громадський туалет.

У триповерховій будівлі розмістилися: автостанція, продуктові магазини, салон меблів та хостел. Ті, хто користується послугами перевізників та живе поряд, одразу відчули корисні зміни.

Перед приватизацією старої автостанції бізнесмени проаналізували, що передмістя Кривого Рогу – Інгулець потребує розвитку індустріального туризму, тому відкрили хостел для водіїв та робітників інших напрямків, що приїздять до міста.

Інвестиції, що були вкладені – повертаються власникам, тому вони мають намір і надалі розвивати власний бізнес завдяки приватизації.

Фахівці фонду держмайна надають всі необхідні консультації щодо об’єктів приватизації. Детально розповідають про торги у системі “Prozorro-продажі”, та навіть створено тренувальний аукціон для того, щоб учасники зрозуміли, як все відбувається.

Цього року на Дніпропетровщині приватизовано вже 15 об’єктів.

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