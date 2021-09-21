Переписують данні пенсійного посвідчення й лише потім пускають до автобуса

У Дніпрі розгорівся скандал через нові правила для пільговиків на маршруті №136. Навіщо їх запровадили – дізнавалася наша Софія Куценко.

Не записався – не потрапив до автобуса! Таку схему роботи впровадили на маршруті №136. Там пенсіонерів записують у списки, аби ті могли скористатися своїми пільгами.

Щодня протягом усього вересня Раїса Павлівна їздить автобусом №136 до соццентру, де проходить лікування. Й, аби зайти в автобус на кінцевій зупинці, жінці доводиться записуватися у диспетчера.

На питання “навіщо це роблять” – і диспетчер, і водії одноголосно кажуть “треба”. Жодних інших пояснень пенсіонерці не дають. Жінку обурює, що тепер, аби потрапити до автобуса, треба пройти чи не паспортний контроль.

За поясненнями щодо незрозумілих списків йдемо до диспетчера. Однак, при виді камери, жінка залишає своє робоче місце та йде геть. При цьому каже: буцімто, ні про які списки й гадки не має.

А от водії виявились більш балакучими. Про списки вони, начебто, не чули, однак вважають: впорядкування пільговиків – гарна ідея. Особливо зараз, коли немає обмежень у їхньому перевезенні.

Але головна проблема, каже водій, навіть не в кількості пільговиків, а в їхній чесності. Начебто, 30% пенсіонерів мають липові посвідчення.

Й в АТП, що обслуговує 136-й маршрут, відпиратися не стали. Мовляв, започаткували ідею й борються з фейковими посвідченнями. Переконані, що закон не порушують.

Система працює вже другий тиждень на понад десяти маршрутах. Й, наче, вже є перші результати.

Наприкінці місяця списки з номерами посвідчень та ініціалами пільговиків передадуть до Пенсійного фонду та Соцзахисту для підтвердження достовірності. Чи багато у підсумку зекономлять – невідомо. Чи вартує це постійного приниження пенсіонерів – питання відкрите.