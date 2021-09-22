На масиві “Тополя-1” встановлять 48 камер відеоспостереження

Отримати відеодокази у разі пограбування, ушкодження автомобіля або ДТП відтепер можуть мешканці масиву “Тополя-1”. За ініціативою громадян, там встановлять 48 камер відеоспостереження. Жителі багатоповерхівок подали заявку на участь у програмі “Безпечне місто”. Перші камери вже працюють – решту змонтують до середини місяця.

Аби забезпечити собі комфортні умови проживання, мешканці масиву Тополя-1 спочатку створили комітет самоорганізації населення. Потім активісти подали заявку на участь у програмі “Безпечне місто”. Коли отримали підтримку, зібрали підписи та розробили карту розміщення камер відеоспостереження.

Систему “Безпечне місто” у Дніпрі впроваджують другий рік.

Вже встановлені й працюють камери відеоспостереження на мікрорайонах “Ломівський” та “Червоний Камінь”.

Відео з камер спостереження доступне не лише правоохоронцям, а й мешканцям. Якщо на житломасивах стається пограбування, пошкодження авто або ДТП, потрібно написати заявку у ситуаційний центр. Або скористатись QR-кодом і зразок заяви прийде на вашу електронну скриньку.

На житлових масивах Тополя-1, 2 та 3 планують встановити близько двохсот камер відео спостереження. А всього в місті їх під’єднано до Ситуаційного центру вже майже 2 тисячі.