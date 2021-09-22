Відбулася чергова сесія міськради
Хороші новини для ОСББ, бій самокатам та підтримка молодих бібліотекарів. Та чому покинула залу опозиція. Сьогодні у Дніпрі відбулась чергова сесія міськради. Напередодні всі питання обговорювали на профільних комісіях. Тому голосували блоками. За що саме – про це далі.
Пів сесії проголосували та пішли. Так свій протест через незгоду з окремими пунктами порядку денного продемонстрували 2 опозиційні фракції. Решта засідання пройшла спокійно.
У підсумку депутати проголосували за збільшення суми на проєкти співфінансування ОСББ та ЖБК.
Депутати уповноважили КП “Екополіс” притягати до відповідальності тих, хто засмічує території міста. Тепер вони сплачуватимуть штрафи. А прокатні електросамокати та скутери можуть зникнути з вулиць Дніпра. Адже фірми, що здають їх в прокат, не мають відповідних договорів з містом і не сплачують податки.
Дещо пощастило молодим бібліотекарям. З наступного року в бюджеті міста для них закладено понад шість мільйонів гривень. Тож від січня щомісяця отримуватимуть по 2 тисячі гривень матеріальної допомоги.
В тому числі за гроші цієї програми, молоді бібліотекарі зможуть підвищувати свій професійний рівень.
Ну, і ще закладені кошти на переобладнання теплоходу, на якому вже навесні практикуватимуться юні моряки флотилії. Його міська громада отримала у подарунок.