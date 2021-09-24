Новомосковська станція екстреної меддопомоги отримала 13 “швидких”

24.09.2021 19:13
Новомосковська станція екстреної меддопомоги отримала 13 "швидких"

Новомосковська станція екстреної меддопомоги отримала  13 французьких “швидких”. Вперше за 8 років автопарк оновили на сто відсотків. Машини обладнані сучасною апаратурою, яка допоможе проводити реанімацію найтяжчих пацієнтів.

Зручні у керуванні, мобільні, мають клімат-контроль. Комфортні для хворих і медиків.

Сучасна апаратура в “швидких” допоможе проводити реанімацію найтяжчих пацієнтів. Слідкувати за життєво важливими показниками, вводити ліки, ставити крапельниці.

Нові “швидкі” – це 13 комфортних, безпечних автомобілів марки Citroen. Придбали їх державним коштом.

Щодоби бригади Новомосковської станції виїжджають у середньому на сто викликів. Раніше доводилося пересуватися на старих УАЗах і Газелях. Автівки, які вручили, зовсім інша справа.

Карети “швидкої” цьогоріч вже отримали медики Криворізької, Кам’янської, Павлоградської та Нікопольської станцій. Тепер ключі від тринадцяти нових автівок вручили і працівникам з Новомосковська. Всього для бригад екстреної меддопомоги області закупили 177 нових машин.

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