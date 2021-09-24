У Дніпрі відбулася фінальна конференція “Ініціативи Ковід 19. Бізнес клініки”

24.09.2021 19:09
У Дніпрі відбулася фінальна конференція "Ініціативи Ковід 19. Бізнес клініки"

Форум влаштовує Дніпропетровська торгово-промислова палата за підтримки Євросоюзу та уряду Німеччини. Такі заходи дуже корисні, вважають представники підприємств малого та середнього бізнесу нашого регіону.

За пів року ініціатива “Ковід-19. Бізнес клініки Дніпра” зарекомендувала себе як дієва й необхідна. Дніпропетровська торгово-промислова палата винайшла нові способи розв’язання проблем підприємств й представила найкращих консультантів.

Учасники конференції зацікавлені в інформаційній допомозі. Саме вона у складні часи виявилася дуже необхідною.

Заступник голови економічного комітету Верховної Ради України Дмитро Кисилевський підкреслив свою зацікавленість у темі конференції. Через онлайн зв’язок повідомив про законодавчі ініціативи та роботу зі створення індустріального парку в Дніпрі.

Спільний пошук нових методів подолання економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, це копітка робота. Під час конференції слухачі почують близько 15 доповідей про інновації в промисловості. Дізнаються про державну програму “Доступні кредити 5-7-9” з фінансування мікро, малого та середнього бізнесу.

Та зараз можна зустріти черговий етап труднощів вже озброївшись досвідом й новими програмами.

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