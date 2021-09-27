Дмитро Кисилевський презентував проєкт реконструкції скверу на Янтарній

Дитячі майданчики, велодоріжки та велика зелена зона! Народний депутат України Дмитро Кисилевський презентував проєкт реконструкції скверу на вулиці Янтарній, в районі житломасиву Клочко-6. Роботи профінансують коштом субвенції з держбюджету, яку залучив нардеп. Як оцінили ініціативу жителі лівого берега – дивіться далі в сюжеті.

Іграшкові будиночки без стріх, до того ж – із гострими цвяхами, що стирчать з деревини. Саме так зараз виглядає дитячий майданчик на житломасиві Клочко-6. Місцеві кажуть: вже давно мріють про велику та безпечну зону відпочинку.

І от народний депутат України Дмитро Кисилевський презентує проєкт реконструкції зони відпочинку. На роботи він залучив 10 мільйонів гривень з держбюджету. На ескізах видно – тут будуть велодоріжка, газон, багато нових дерев, лавочки, освітлення й безпечні дитячі майданчики із гумовим покриттям та різноманітними гойдалками.

Але в місцевих є питання – як уберегти майбутній сквер? Просять встановити камери спостереження.

З’явитися новий сквер на Янтарній, 79 має вже до кінця року. Уся проєктна документація готова. Наразі місто, як розпорядник коштів, обирає підрядника.

Також цьогоріч на житломасиві Клочко мають завершити розробку проєкту нових зон відпочинку на місці покинутих дитсадочків. Гроші на це також залучив Дмитро Кисилевський. Загалом 2021-го для Індустріального і Самарського районів нардеп домігся виділення 25 мільйонів гривень.