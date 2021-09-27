Дніпрян запрошують на безплатні екскурсії

27.09.2021 18:17
Дніпрян запрошують на безплатні екскурсії

Безплатні екскурсії та сувенірний ярмарок. У Дніпрі вперше відзначили День туризму. Й вирішили зробити містянам непоганий подарунок. Кращі гіди підготували чотири пішохідні маршрути. На кожному – екскурсанти мають шанс дізнатися насправді цікаві факти з історії Дніпра та Катеринослава. Більше про це розповість наш Єгор Ромахло.

Це – перша безплатна екскурсія, присвячена Дню туризму у Дніпрі. Її тема – торгівля та старовинні ринки нашого міста. Сам маршрут – невеличке коло від площі Героїв Майдану, через будівлю Універмагу та вулицю Короленка. Слухачами ж сьогодні стали п’ятнадцять студентів Університету третього віку.

Загалом на вибір є 4 маршрути – кожен за окремою тематикою. Щодня на них працюватимуть десять найкращих екскурсоводів Дніпра – з опівдня й до 6 вечора.

Зареєструватися на пішохідний тур може кожен охочий. Це можна зробити онлайн на офіційних сторінках співорганізаторів події. В Агентстві розвитку Дніпра ж підкреслюють – туристичне свято лише перший крок. Наступним буде створення повноцінного тур-сайту.

Окрім екскурсій – до першого жовтня на площі Героїв Майдану працюватиме сувенірний ярмарок та фудкорт.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

СБУ викрила конструкторське бюро, що працювало на РФ

СБУ викрила конструкторське бюро, що працювало на РФ

27.09.2021 18:29
У МОЗ очікують пік захворюваності на COVID-19 у листопаді

У МОЗ очікують пік захворюваності на COVID-19 у листопаді

27.09.2021 18:25
Дмитро Кисилевський презентував проєкт реконструкції скверу на Янтарній

Дмитро Кисилевський презентував проєкт реконструкції скверу на Янтарній

27.09.2021 18:21
ЦНАП Кам’янського розширює перелік консультаційних послуг

ЦНАП Кам’янського розширює перелік консультаційних послуг

27.09.2021 18:03
Цими вихідними відбувся п'ятий ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON

Цими вихідними відбувся п’ятий ALMAZ GROUP DNIPRO MARATHON

27.09.2021 17:59
Учні школи № 136 отримують погрози через мережу ТікТок

Учні школи № 136 отримують погрози через мережу ТікТок

24.09.2021 19:28
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com