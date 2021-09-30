У Дніпрі діють 10 будинків сімейного типу

Вони подарували щасливе дитинство майже 20 малюкам, позбавлених батьківського піклування. Цьогоріч дитячий будинок сімейного типу родини Кузьміних відзначає своє 10-річчя. Напередодні Дня усиновлення наші журналісти завітали до великої родини й побачили на власні очі, як вона живе. Що вразило нашу знімальну групу – Софія Куценко розкаже.

Кожній дитині потрібна родина! Це щоденно доводять опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі, які прийняли до своїх родин дітей, що за різних обставин втратили свої рідні сім’ї. З 2008 року професійне свято – День усиновлення в Україні відзначають 30 вересня.

Прийомна родина Кузьміних цьогоріч відсвяткує свій десятий ювілей. За цей час крізь лагідні руки Олени та Юрія пройшли вже 17 дітей. А зараз батьки-вихователі опікують 9.

Історія родини почалась з трьох сестричок. Ірина – наймолодша з них, і досі живе з прийомними батьками.

Хто як вчиться, чим захоплюється і навіть, що любить їсти. Характери всіх своїх дітей Олена Вікторівна знає досконально та може знайти підхід до кожного. Однак, зізнається: інколи на самому початку, на встановлення контакту йдуть місяці.

Головне, що потрібно давати дітям, переконана жінка, це тепло та любов. Водночас повинна бути й дисципліна. Але здебільшого, як правильно виховувати малечу пані Олені підказує серце. Важливо, каже Олена Вікторівна, давати дітям свободу вибору та підтримувати їхні рішення. У родині Кузьміних – справжня демократія. Особливо, якщо мова йде про дитячі хобі. Малеча відвідує різні гуртки: від музичних та художніх шкіл і до спортивних секцій.

У цій родині – все по чесному: слова, емоції, а головне – почуття.

Таких родин, як ця у Дніпрі – десять. У кожній виховується від 5 до 10 дітей. Крім того, малечу також влаштовують у прийомні родини, беруть під опіку родичі чи знайомі або усиновлюють. Та найпопулярніша форма виховання все ж дитячий будинок сімейного типу, як у родини Кузьміних.

Лише за пів року у Дніпрі було всиновлено майже 40 дітей, 7 із них – іноземними громадянами. Загалом у місті понад півтори сотні сиріт. Більшість з них знаходяться під опікою. І це, кажуть у міськраді, гарний показник.

Усиновити дитину чи взяти під опіку – процедура не складна, переконують соцпрацівники.

Якщо ви бажаєте подарувати дитині родину, але боїтеся – не зволікайте! Усі страхи зникнуть, коли ви побачите сяючі від щастя дитячі очі.