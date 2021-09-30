В області майже 9 тисяч активних хворих на коронавірус

Кількість нових інфікованих на COVID-19 минулої доби наблизилась до 12 тисяч. З них 926 – це мешканці Дніпропетровщини. Значна частина хворих потребують госпіталізації. У нас вже почали розгортати додаткові ліжка. Ті, що є – заповнені наполовину.

Коронавірус наступає швидкими темпами. Переважає індійський штам “Дельта”, який дещо відрізняється своєю симптоматикою.

В області на сьогодні майже 9 тисяч активних хворих. Півтори тисячі з них, у стаціонарах. 16 знаходяться на апараті ШВЛ.

В лікарні Мечникова знов запрацював ковід-центр. Реанімація переповнена. По області розгортають додаткові ресурси. Це 120 ліжок у Дніпрі та 20 у Кам’янському. За тиждень, кажуть лікарі, завантаженість стаціонарів зросла більше ніж у двічі.

Четверту хвилю коронавірусу називають пандемією невакцинованих пацієнтів. Понад 90% тяжкохворих є нещепленими. У Дніпропетровській області імунізовано трохи більш як 23% дорослого населення. Найбільше вакцинованих в Дніпрі та Першотравенську. Але є території, де показники імунізації вкрай низькі. Переважно це сільські райони.