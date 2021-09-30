В облдержадміністрації вручили премії кращим освітянам

30.09.2021 17:55
В облдержадміністрації вручили премії кращим освітянам

День Учителя наближається. Час вітати педагогів. Премію кращим освітянам Дніпропетровщини вручили в облдержадміністрації. Серед 150 лауреатів обрали 20, кому дістались нагороди. Про постаті та заслуги вчителів – Олена Городецька розкаже.

Це учні гімназії у Жовтих водах. Української мови їх навчає Ольга Поліщук. Її педагогічний досвід майже 50 років. До професії вчителя жінка йшла довго і наполегливо, змінивши кілька робіт.

Обласну премію для педагогів Ольга Поліщук отримує вже вдруге. Вчителька виховала не одну поетесу, які вже видали власні збірки віршів.

А це переможці відеоконкурсу, організованого обласним еколого-натуралістичним центром. Любові до природи та бережному ставленню до навколишнього середовища там навчає Інна Майборода. Її внесок в освіту вперше відзначили обласною премією для педагогів. Вона випадково почала працювати у дитячому центрі, однак залишилась там майже на 30 років. Розповідає, діти завжди надихають на нові проєкти.

Двадцять педагогів зі шкіл різних напрямків нагородили традиційною премією до дня вчителя. Усі отримали по 12 тисяч гривень.

Премію кращим педагогам вручають вже 20 років поспіль і припиняти цю традицію облдержадміністрація не планує. У перспективі збільшення суми.

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