У Кам’янському продовжують поліпшувати міську інфраструктуру

Ремонтують лікарні, великі спортивні та культурні об’єкти. Міський голова особисто контролює хід робіт. Іноді за день перевіряє кілька майданчиків, де йде ремонт чи реконструкція.

Кіноконцертний зал “Мир” зараз повністю перевтілюється. Будівельні роботи проходять як всередині, так і ззовні. Оновлюють зал і водночас ремонтують фасад. У підсумку це буде сучасна будівля, витримана в єдиному стилі.

Ремонтні бригади завершують облаштування нового шкільного стадіону міської гімназії №11. За проєктом, тут створюють футбольне, баскетбольне та волейбольне поля, а також зону воркауту. Все із сучасним покриттям та обладнанням. Довкола стадіону зводять огорожу та встановлюють освітлення.

На майдані Героїв та проспекті Тараса Шевченка відновлюють фасади будинків.

Декілька лікарень міста також отримують новий вигляд, і не лише ззовні. Там капітально ремонтують кабінети та коридори. Невдовзі медики працюватимуть у якісніших умовах.

Масштабні роботи тривають на великому майданчику будівництва “Льодової Арени”. Вже вклали три шари фундаменту. Сама ж площа для катання на ковзанах буде 26 метрів у ширину та 56 у довжину. Трибуни комплексу розраховані на 700 глядачів.”Льодова арена” у числі ще декількох інфраструктурних об’єктів презентована під час святкування Дня міста Кам’янське.