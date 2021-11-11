Батьки дитини, що ледь не загинула в ДТП, скаржаться на затягування суду

Рік – без покарання! Батьки дитини, що ледь не загинула в ДТП, скаржаться на затягування судового процесу. Тоді фура наїхала на пішоходів, що йшли по зебрі на зелене світло, та травмувала ніжки 8-річному Давиду. Як він почувається зараз та чому батьки вважають, що справа “зависла” в суді – дивіться далі в сюжеті.

Ці разючі кадри зафільмували перехожі одразу після того, як багатотонна вантажівка переїхала ніжки 8-річному Давидові на проспекті Поля. Мати розповідає: переходили дорогу на зелене світло, й потрапили під ваговоз, що повертав з Титова.

Далі – 2 місяці у лікарні, декілька складних операцій, пересадка шкіри. Лікарям заледве вдається врятувати хлопчикові праву ніжку. Йому боляче ходити й досі, потрібні нові втручання. Тим часом водій, кажуть батьки, продовжує працювати. Та й вантажівку зняли з під арешту.

Після ДТП минув понад рік. З 10 призначених судових засідань, кажуть батьки, відбулося усього 5. У справі постійно змінюються прокурори, слухання – переносять. Начебто, через неявку водія.

Батьки побоюються: коли спливуть строки давності, справу закриють й водій уникне покарання. Наступне засідання призначене на цей понеділок – 15 листопада. 11 канал слідкуватиме за його перебігом.