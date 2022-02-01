На Фестивальному причалі вандали зіпсували новорічну інсталяцію

01.02.2022 18:38

Обмалювали з балончика та пішли геть. На Фестивальному причалі вандали зіпсували новорічну інсталяцію. Від їхніх рук постраждав електричний білий ведмідь. Чи підлягає відновленню фігурка? Софія Куценко дізнавалася.

Ще кілька днів тому на цьому місці стояв величезний білий ведмідь. Він – один з елементів новорічної експозиції на Фестивальному причалі. Утім зараз від нього залишились самі дроти, бо електричну фігуру зіпсували вандали.

Момент розправи над ведмедем зафіксувала камера відеоспостереження. На кадрах видно, як група молодих людей підпалює різнокольорові фаєри та робить фото. Раптом їхню увагу привертає декорація.

Хаотичні плями різних кольорів – саме так вандали прикрасили хутро білого ведмедя. Спаплюжену фігурку одразу прибрали комунальники. Зараз вирішується її подальша доля. У міськраді кажуть: скоріш за все, ведмедя вдасться відмити. Однак, скільки це коштуватиме – наразі невідомо.

Діями вандалів обурені й дніпряни. Встановити особистості вандалів поки не вдалося, але над цим працюють.

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