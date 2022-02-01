Жителі по Робочій, 83 тиждень добиваються, щоб їм відновили подачу тепла

Почали хворіти через холод у квартирах. Жителі будинку №83 по вулиці Робочій майже тиждень добиваються, щоб їм відновили подачу тепла. Обслуговуюча компанія рапортує,що все зроблено, а насправді – проблема не розв’язана. Олена Городецька знає більше.

На Робочій, 83 тепло зникло 6 днів тому. Місцеві вважають, що це може бути пов’язано з ремонтними роботами у дворі. Будинкові активісти почали одразу бити на сполох та телефонувати в аварійну службу товариства “Екологія-Д”. Але тепло не з’явилось не тільки надвечір, а й наступні дні.

Один раз ремонтники все ж доїхали на Робочу, 83. Та результатів від цього – жодних. У квартирах двох під’їздів досі холодно. Мешканці мерзнуть й хворіють.

Наша знімальна група вирішила спитати коментарів безпосередньо в керівників “Екології-Д” й виїхала до їхнього офісу. Виявилося, тут підстрахувалися від небажаних візитів. Товариство працює з 8 до 17:00, але фактично тут нікого не має. Тому і пояснень жителі отримати не можуть.

Лишилося одне – зателефонувати й все ж дізнатися про перспективи відновлення тепла на Робочій, 83.

Оператори кол-центру відключаються швидко, навіть не дослухавши співрозмовника. Абоненти від такого спілкування відчувають себе геть приниженими.

Жителі не здаються. Телефон – то їхня єдина зброя проти байдужості обслуговуючої компанії “Екологія-Д”. Новини 11-го слідкуватимуть за ситуацією.