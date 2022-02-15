Пенсіонерка15 років зносить непотріб до своєї оселі

Сміття, що вивалюється з квартири! Пенсіонерка з Дніпра вже 15 років зносить непотріб до своєї оселі. Мешкає у гуртожитку, кімнату в якому отримала, коли працювала на ДМЗ. Звісно жителі скаржаться на таку сусідку, оскільки через неї вони страждають від нашестя тарганів, тотальну антисанітарію та сморід.

Вибиті двері з яких вивалюється усілякий мотлох. Котам тут може й непогано, а от люди страждають.

Сусіди розповідають, що власниця квартири колись працювала на Південмаші й начебто обіймала керівну посаду. Потім отримала кімнату в гуртожитку на Фабрично-заводській, 35. І останні 15 років ходить по смітниках і зносить до помешкання, все, що тільки можливо. Та якщо сама жінка пристосувалась до таких умов, жителі, м’яко кажучи, не зовсім.

Сама ж власниця поводиться спокійно і ні в чому проблеми не вбачає. На скарги сусідів не реагує. В жінки до них також є претензії.

До таких умов пані давно пристосувалась, їсть біля входу, а коли потрібно зайти всередину – вдається до альпіністських способів.

Сусіди нарікають і на чималу кількість котів, яких завела пенсіонерка. Їх в неї до десятка.

Ще розповідають, що дітей у жінки немає. Родичі, якщо і є, то за кордоном. Мешканці будинку неодноразово звертались до балансоутримувача по допомогу. Представники Жилсервіс-5, кажуть, що регулярно спілкуються з пані Тетяною. Та навіть вивозили сміття. А ще два рази встановлювали їй вхідні двері – через непотріб старі доводилось вибивати, бо зайти всередину було неможливо. На додачу ще й опікувались відновленням її документів, які, ймовірно, загубились серед сміття.

Та все одно, без дозволу власниці викинути сміття неможливо, оскільки за законом це – приватне майно. Якщо ситуація не зміниться, мешканцям залишається хіба що звернутися до суду