День Святого Валентина відзначили в ТРЦ “Дафі”

14 лютого У ТРЦ Дафі відзначали найромантичніше свято року – День кохання і запросили відвідувачів на музичну виставу «СМАК ЛЮБОВІ», яка відбулася просто посеред фуд холу.

Атмосфера на фуд холі була нестандартною, теплою та дружньою.

Спочатку відвідувачам запропонували поїсти та розважитися, аби відчути приємний та незабутній Смак любові серед різномаїття пропозицій ресторанів і кав’ярень.

У цей день гості дізнавалися про особливості кухонь ресторанів, про цікаві пропозиції та акції, скуштували нові страви, а найактивніші отримали безліч подарунків від ресторанів фуд-холу.

Це було справжнє гастрономічне свято. Торгово-розважальний центр Дафі вміє дивувати!

Відвідувачам запропонували новий формат розваг: театралізоване шоу “Смак любові” у стилі Мюзикл!

Під спів та танці яскравих ведучих гості брали участь в цікавих вікторинах і конкурсах від ресторанів «Япона Хата», «Varenik», РоялГамбургер. Вигравали смачні та корисні подарунки.

ТРЦ Дафі завжди дарує комфорт і турботу своїм відвідувачам.

Беріть з собою гарний настрій і вирушайте разом з друзями відпочити та з приємністю провести час в торгово-розважальний центр Дафі.