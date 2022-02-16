Дніпро відзначив День єднання

Середа, 10 ранку – біля Історичного музею не проштовхнутися. Військові, священнослужителі, керівництво області та звичайні дніпряни – усі вони зібралися біля одного з найвищих флагштоків України, щоб відзначити День єднання.

Після урочистої частини Дніпро взяло участь у всеукраїнському флешмобі – було розгорнуто великий стяг розміром 9 на 12. Більшість учасників акції – місцеві студенти та курсанти.

Особливий настрій відчувався і біля стін міської ради – фасад будівлі прикрасили трьома сотнями синьо-жовтих прапорців. Робочий день працівники мерії розпочали з державного гімну України, який виконали разом із вокально-хореографічним ансамблем. У цей час на флагштоки біля мерії підняли 14 великих прапорів України.

Урочисто відзначили цей день і у Дніпровському театрі опери та балету. Хор та солісти у повному складі заспівали гімн України під акомпанемент оркестру.

День єднання для дніпрян не обмежився урочистими заходами. У місті сьогодні можна побачити багато державної символіки: на фасадах, балконах та у вікнах квартир. Вистачає й перехожих з прапорцями.

Молодь також каже про важливість відчуття єдності. Пропонують нове державне свято відзначати ще більш серйозно.

Прикрасили прапорцями сьогодні майже весь громадський транспорт. І навіть спецтехніку.