На Тітова оновлюють вуличне освітлення

Вулиця Тітова стане безпечнішою. У Дніпрі продовжують оновлювати мережі зовнішнього освітлення. На цій магістралі демонтують старі елементи мережі й встановлять нове обладнання. Зокрема на Тітова з’являться лед-лампи. На пішохідних доріжках та перехрестях збільшать кількість ліхтарів. Цілковито закінчити роботи планують до кінця лютого.

Підготовчі роботи з модернізації зовнішнього освітлення на вулиці Тітова розпочалися ще на минулому тижні. Від сьогодні перейшли до основних. Щодня на лінію виходить 3-4 одиниці техніки та 10 працівників монтажно-будівельної компанії.

За планом на Тітова демонтують старі елементи мережі. Це 40 світильників із натрієвими лампами, 40 кронштейнів та повітряну лінію протяжністю понад 1 кілометр, розповідає начальник експлуатаційно-технічного району № 2 КП «Міськсвітло» Андрій Алєксєєв. Натомість встановлять 90 світлодіодних ліхтарів, 45 дворіжкових кронштейнів та 100 метрів подовжать та оновлять повітряну лінію з самонесного ізольованого проводу.

Валентин мешкає на Тітова вже понад 60 років. Нарікає: зазвичай з настанням темряви на вулиці блякло, а могло б бути й краще. Як, наприклад на сусідній Янгеля.

Після Тітова вуличне освітлення оновлять на сусідній вулиці Макарова — на ділянці від Криворізької до Енергетичної. Така модернізація, переконані, у КП “Міськсвітло” робить рух на вулицях більш комфортним і безпечним і дозволяє місту економити на електроенергії. Виробник енергозберігаючих лед-ламп гарантує, що ті прослужать щонайменше сім років.