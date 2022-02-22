Мешканці житломасиву Північний скаржаться на перевізника

Замість обіцяних багатомісних автобусів – старі та несправні! Мешканці житлового масиву Північний скаржаться на перевізника. Мовляв, після його приходу на двох ключових маршрутах зникли великі автобуси, натомість виріс інтервал руху між ними. Люди зібрали понад 1000 підписів та надіслали скаргу до міськради. Чи відреагували чиновники – дивіться далі в сюжеті.

Житломасив Північний, вулиця Семафорна. Аби вранці сісти на маршрутку, люди вистоюють довжелезні черги. Найбільші проблеми тут з автобусами № 43 та 158.

На Північному проживає близько 10 тисяч людей. Маршрутки – єдиний спосіб дістатися центру міста та площі Старомостової. Щоранку, скаржаться місцеві, проводять у чергах від 20 до 40 хвилин.

Обурює людей і клас автобусів. За умовами договору між АТП та міськрадою, на №43 в будні мають працювати 8 автобусів великої місткості, на №158 – чотири. Натомість фільмуємо ось такі старенькі невеликі автобуси. Люди їдуть стоячи вже з кінцевої зупинки. Декому не вдається сісти взагалі.

А ще – на кінцевій немає зупинкового комплексу, тут відсутній навіть звичайний навіс. Місцеві звернулися до АТП та міськради з вимогою перевірити умови виконання договору. Посприяти вирішенню конфлікту попрохали й народного депутата від Індустріального і Самарського районів Дмитра Кисилевського. Зібрали понад 1000 підписів.

У міськраді заявляють: перевізник може відступати від умов договору, самостійно регулювати кількість автобусів великої місткості. Все в залежності від пасажиропотоку. В АТП кажуть: ситуацію тримають на контролі.

Чи відповідають дійсності слова перевізника? У мерії обіцяють найближчим часом перевірити, як працює маршрут. Зокрема перевірять інтервали руху за показами з GPS-пристроїв.

Щодо комплексу зупинки на кінцевій, цьогоріч його встановлювати не планували. Все через брак коштів. Чиновники сподіваються отримати їх лише наступного року.