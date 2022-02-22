Триває набір до підрозділів територіальної оборони

22.02.2022 18:09

Тим часом на Дніпропетровщині триває набір до підрозділів Сил територіальної оборони. На службу можна вступити кадровим військовим або резервістом. В області сформована Дніпропетровська окрема бригада. У 7 районах – батальйони. Для проходження служби необхідно підписати контракт як кадровий військовий або резервіст. Для цього слід звернутися до територіального центру комплектування, колишнього військкомату, у своєму районі.

Українські програмісти тим часом створили інтерактивну мапу, де можна відстежувати переміщення російської армії біля кордонів України. Також публікують повний архів пересувань військової техніки. Розробники використовують дані супутникових радарів, щоб не залежати від погодних умов. У такий спосіб зможуть допомогти відновити хронологію у випадку військових провокацій.

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