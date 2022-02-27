Ситуація на Дніпропетровщині станом на 9:00 27 лютого 2022р.

27.02.2022 9:57

‼️Ситуація у регіоні на 27 лютого від голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука

⭕️ На 9:00 ситуація в області стабільна. У комендантську годину, прохання до всіх завжди носити із собою документи.

⭕️ Дякуємо малому та великому бізнесу, який підтримує зараз наших військових. Усім продовольчим мережам, які забезпечують безперебійну подачу продуктів. Запас ліків є.

⭕️ Уся критична інфраструктура працює безперебійно.

⭕️ Інформація від Нацполіції: Вночі було затримано ДРГ. За 10 годин вся область була відпрацьована щодо тих, хто приїхав та винайняв квартири на 2-3 місяці, було знайдено карти з військовими об’єктами області, зброю, спецобладнання.

⭕️ Нагадую, комендантську годину у Дніпрі та області. Робіть покупки товарів заздалегідь. Сьогодні наша область святкує 90-річчя, була війна, і вона знову прийшла. Область підтримує наш суверенітет і на всіх рівнях є координація – місто, область відг, села.

Слава Україні, Слава ЗСУ!

Теги: ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Фахівці Дніпропетровськгазу по всій області перевіряють газорозподільні мережі на наявність міток

27.02.2022 13:20

Філатов повідомив про рішення військової адміністрації відкрити мисливські крамниці, де можна придбати зброю для оборони міста

27.02.2022 13:00

Звернення Президента України до громадян у четвертий день війни

27.02.2022 10:06

ЦЕНТРИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ АРМІЇ У ДНІПРІ ТА ІНШИХ МІСТАХ ОБЛАСТІ.

27.02.2022 9:35

У Дніпрі продовжують приймати вимушених переселенців. Тимчасовий штаб розгорнули на вулиці Криворізька, 2

26.02.2022 19:15

Зміни в руси громадського транспорту Дніпра

26.02.2022 15:12
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com