Ситуація на Дніпропетровщині станом на 9:00 27 лютого 2022р.

‼️Ситуація у регіоні на 27 лютого від голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука

⭕️ На 9:00 ситуація в області стабільна. У комендантську годину, прохання до всіх завжди носити із собою документи.

⭕️ Дякуємо малому та великому бізнесу, який підтримує зараз наших військових. Усім продовольчим мережам, які забезпечують безперебійну подачу продуктів. Запас ліків є.

⭕️ Уся критична інфраструктура працює безперебійно.

⭕️ Інформація від Нацполіції: Вночі було затримано ДРГ. За 10 годин вся область була відпрацьована щодо тих, хто приїхав та винайняв квартири на 2-3 місяці, було знайдено карти з військовими об’єктами області, зброю, спецобладнання.

⭕️ Нагадую, комендантську годину у Дніпрі та області. Робіть покупки товарів заздалегідь. Сьогодні наша область святкує 90-річчя, була війна, і вона знову прийшла. Область підтримує наш суверенітет і на всіх рівнях є координація – місто, область відг, села.

Слава Україні, Слава ЗСУ!