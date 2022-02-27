ЦЕНТРИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ АРМІЇ У ДНІПРІ ТА ІНШИХ МІСТАХ ОБЛАСТІ.

Центри волонтерської допомоги армії та переселенцям у Дніпрі та інших містах області:

✅ Координаційний центр волонтерів у Дніпрі – в будівлі “Медіапростору” на проспекті Поля, 2Д

✅ Координаційний штаб волонтерів Дніпра для допомоги та тимчасового розміщення переселенців та допомоги армії – на вулиці Криворізькій, 2

✅ Мобілізаційний і волонтерський центр для допомоги добровольцям – у приміщенні організації «Просвіта», вулиця Володимира Мономаха, 17а

✅ Штаб допомоги “КУСТ” – вулиця Вернадського, ⅓ (концерт-хол Bubamara)

✅ Шелтер для тимчасового перебування вимушено переміщених осіб з дітьми та осіб з інвалідністю – у селі Волоському під Дніпром

✅ Центр з прийому переселенців – у ПК “Народний дім” по вулиці Криворіжсталі, 52 у Металургійному районі Кривого Рогу

У Дніпрі відкривають нові волонтерські штаби. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Координаційного штабу волонтерів Дніпра.

Куди можна принести допомогу для військових. Список опорних пунктів і потреб:

✅ СОБОРНИЙ РАЙОН

Будинок культури “Лоц-Кам’янський”, м. Дніпро, вул. Мільмана, 63

✅ НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН

Культурно-дозвілевий комплекс “Зоряний”, м. Дніпро, проспект Свободи, 222

Будинок культури “Кайдацький”, м. Дніпро, проспект Свободи, 67

Школа №36, м. Дніпро, проспект Нігояна 57

✅ ТАРОМСЬКЕ

Культурно-дозвілевий комплекс “Іскра”, м. Дніпро, вул. Старий шлях, 11А

✅ САМАРСЬКИЙ РАЙОН

Будинок культури “Енергетик”, м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова 11А (Придніпровськ)

Палац культури “Північний”, м. Дніпро, вул. Липова, 12

Будинок культури сел. Чаплі”, м. Дніпро, вул. Чаплинська, 139 (Придніпровськ)

Будинок культури сел. Ігрень”, м. Дніпро, вул. Ярославни, 37

✅ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Культурно-спортивний комплекс “Шинник”, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 118

НВК №91, м. Дніпро, вулиця Кротова 19

✅ ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН

Культурно-дозвілевий комплекс “Краснопілля”, м. Дніпро, вул. Дзеркальная, 1Р

Вокально-хореографічний ансамбль “Юність Дніпра”, м. Дніпро, вул. Тітова, 18

СЗШ №32, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 72

✅ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН

СЗШ №2, м. Дніпро, вул. Юрія Савченко, 1 Центральний район

✅ АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

НВК №57, м. Дніпро, вул. Прогресивна, 3А

✅ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН

Школа №138, м. Дніпро, вулиця Березинська, 29

Список потреб:

Цукор у стіках

Чай пакетований

Кава розчинна

Одноразові палички для кави

Глибокі тарілки

Паперові стаканчики для кави

Ложки

Виделки

Вологі серветки

Вода бутильована негазована 1,5; 2-х літровий пластик

Сигарети будь-які

Супи швидкорозчинні

Каші швидкорозчинні

М’ятні смоктальні цукерки

Снеки (сухарі, чіпси, горіхи)

Згущене молоко (дой-пак як у кетчупу)

Батончики (енергетичні, протеїнові);

Сухофрукти