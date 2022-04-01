Укрзалізниця відновлює рейси через Дніпро за розкладом

Укрзалізниця відновлює пасажирські рейси за розкладом. Із Дніпра можна дістатися, зокрема, Києва, Запоріжжя, Одеси, Львова, Трускавця, Ковеля, Івано-Франківська. А ще польського міста Хелм. Усі рейси – і у зворотному напрямку.

«На початку війни було багато бажаючих поїхати на Захід. Зараз їх потік значно знизився, а от попит на звичайні перевезення – зріс. Тому із Дніпра залишили один евакуаційний потяг на Чоп – через Львів. Інші поїзди ходять за розкладом. На них вже можна придбати білети», – зазначили в Укрзалізниці.

Із Кривого Рогу за розкладом ходять потяги на Київ та Одесу. Є і два евакуаційні рейси до Львова.

Як і раніше, на Дніпропетровщині працюють приміські перевезення. Розклад потягів та електричок – на вокзалі або на сайті .