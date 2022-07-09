Mіські новини Новини Новини України ФОРПОСТ.UA: Про наших захисників, про злочини рашистів про невідворостність перемоги 09.07.2022 10:02 У цьому випуску: 0.00 Фронтовий драйв – про наших захисників 1.15 Для Гааги – злочини рашистів 2.14 З Богом до перемоги! – разом проти зла 3.20 Нас ніколи не здолати! – нас нікому не перемогти Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.07.2022 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.07.2022 09.07.2022 7:39 Новини Новини України Посадовці на місцях повинні робити більше, ніж можливо, щоб у воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя – звернення Президента України 09.07.2022 0:41 Mіські новини Новини Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Дніпропетровській області 08.07.2022 19:46 Mіські новини Новини У Дніпрі лікують хлопця з Бахмута, який постраждав від ракетного удару 08.07.2022 19:12 Mіські новини Новини Військові на передовій потребують автівок 08.07.2022 18:15 Mіські новини Новини Окупанти знищують останні неокуповані села Луганщини. Війна в Україні на 8 липня 08.07.2022 17:05