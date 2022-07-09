Є загиблі та поранені: вранці ворог обстріляв Інгулецький район Кривого Рогу з «Градів»., – ДСНС

09.07.2022 11:48

Російські окупаційні війська вдарили «Градами» по Кривому Рогу.
Дві жінки загинули, ще троє містян дістали осколкові поранення.

ОНОВЛЕНО: Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи, декілька житлових будинків, одна автівка згоріла. Також фахівці на подвір’ях приватних будинків виявили безпечні уламки боєприпасів. Рятувальники закликають громадян не чіпати підозрілі предмети і одразу повідомляти про них за телефонами 101, 102. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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