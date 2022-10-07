У Дніпрі з’явився новий шелтер для жінок і дітей

07.10.2022 13:01

Новий шелтер для жінок і дітей з’явився у Дніпрі. Прихисток розрахований усього на 12 осіб, але з максимально зручними умовами та можливістю отримати психологічну та правову допомогу. Шелтер створили дніпровські благодійники у рамках міжнародної програми ЮНЕЙДС

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