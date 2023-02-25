9 ворожих атак та значні руйнування: росіяни накрили вогнем Нікополь та Марганень

25.02.2023 19:38

Дев’ять атак лише за минулу ніч. Нікопольщина вкотре під вогнем окупантів. Найбільше сьогодні дісталось саме Нікополю. З важкої артилерії росіяни гатили просто по житлових будинках. Мішенню окупантів стали приватні будинки й одразу три ліцеї Нікополя

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ЗАЛИШИТИ ДІМ. Дніпропетровщина стала прихистком для десятків тисяч переселенців

25.02.2023 11:37

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.02.2023

25.02.2023 10:09

НІКОПОЛЬЩИНА У ВОГНІ. 8 місяців прибережні громади під обстрілом росіян

25.02.2023 10:00

УКРАЇНСЬКА – В ТРЕНДІ! Спілкування рідною мовою збільшилось в рази

24.02.2023 19:08

ВОЇНИ СВІТЛА. Енергетики рік надійно тримають фронт під обстрілами

24.02.2023 18:15

“Українці показали дива тактичної майстерності” – військовий аналітик Петро Черник

24.02.2023 17:10
.