9 ворожих атак та значні руйнування: росіяни накрили вогнем Нікополь та Марганень

Дев’ять атак лише за минулу ніч. Нікопольщина вкотре під вогнем окупантів. Найбільше сьогодні дісталось саме Нікополю. З важкої артилерії росіяни гатили просто по житлових будинках. Мішенню окупантів стали приватні будинки й одразу три ліцеї Нікополя
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