Японський волонтер передав гумантарну допомогу жителям Херсонщини

23.03.2023 15:37

Побачити, як живуть люди на деокупованих територіях і допомогти. Японський бізнесмен, який допомагає у реабілітації дітей у Дніпрі,волонтерить по всій країні! Дві тони гуманітарки привіз жителям Херсонщини

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