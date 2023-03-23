Японський волонтер передав гумантарну допомогу жителям Херсонщини

Побачити, як живуть люди на деокупованих територіях і допомогти. Японський бізнесмен, який допомагає у реабілітації дітей у Дніпрі,волонтерить по всій країні! Дві тони гуманітарки привіз жителям Херсонщини

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