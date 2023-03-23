Новини Японський волонтер передав гумантарну допомогу жителям Херсонщини 23.03.2023 15:37 Побачити, як живуть люди на деокупованих територіях і допомогти. Японський бізнесмен, який допомагає у реабілітації дітей у Дніпрі,волонтерить по всій країні! Дві тони гуманітарки привіз жителям Херсонщини Продовжити читання Уперед РОДИНА ВОЇНІВ. Батько та син з ТРО Дніпра пліч-о-пліч захищають країну Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини РОДИНА ВОЇНІВ. Батько та син з ТРО Дніпра пліч-о-пліч захищають країну 23.03.2023 14:51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.03.2023 23.03.2023 8:26 Новини Новини України Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух – звернення Президента України 22.03.2023 22:08 Новини Новини України РАКЕТНА АТАКА по Запоріжжю: щонайменше 25 травмовані, одна людина загинула. 392 доба на фронті 22.03.2023 18:55 Mіські новини Новини СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ. У школах може з’явитися комплексна сексуальна освіта 22.03.2023 17:05 Mіські новини Новини “НАВІКИ РАЗОМ З РОСІЯНАМИ”? У Дніпрі на фасаді театру помітили скандальний барельєф 22.03.2023 16:07