РОДИНА ВОЇНІВ. Батько та син з ТРО Дніпра пліч-о-пліч захищають країну

23.03.2023 14:51

Родина воїнів – разом відбивають атаки росіян! Батько та син вже більше року захищають область в складі окремої бригади тероборони Дніпра. Чому рашисти скаженіють від звуків американського кулемета? І як бійці зупиняють наступ? Ексклюзивні кадри бою та подробиці від наших воїнів

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