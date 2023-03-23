РОДИНА ВОЇНІВ. Батько та син з ТРО Дніпра пліч-о-пліч захищають країну

Родина воїнів – разом відбивають атаки росіян! Батько та син вже більше року захищають область в складі окремої бригади тероборони Дніпра. Чому рашисти скаженіють від звуків американського кулемета? І як бійці зупиняють наступ? Ексклюзивні кадри бою та подробиці від наших воїнів
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