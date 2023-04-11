Нову марку на честь гурту Kalush Orchestra презентували у Дніпрі

Вони здобули музичну Перемогу на початку повномасштабного вторгнення! Надихнули мільйони українців! На честь гурту Kalush Orchestra – переможців Євробачення – Укрпошта презентувала нову марку! Чи можна її придбати у Дніпрі?

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