ТАТУ – ЗА ДОНАТ! Благодійна акція на підтримку ЗСУ

30.05.2023 16:00 10

Тату – за донат. У Дніпрі бодіарт-студія влаштувала благодійну акцію на підтримку військових. За мінімальний внесок у тисячу гривень можна було прикрасити тіло будь-яким малюнком. Скільки тату набили заради ЗСУ та яку суму зібрали?

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