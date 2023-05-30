Новини ТАТУ – ЗА ДОНАТ! Благодійна акція на підтримку ЗСУ 30.05.2023 16:00 10 Тату – за донат. У Дніпрі бодіарт-студія влаштувала благодійну акцію на підтримку військових. За мінімальний внесок у тисячу гривень можна було прикрасити тіло будь-яким малюнком. Скільки тату набили заради ЗСУ та яку суму зібрали? Продовжити читання Уперед У Кам’янському почали ремонт закладів освіти Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro «А ми нашу славну Україну, г Атака по Дніпропетровщині: 🐍На Дніпропетровщині зафі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини У Кам’янському почали ремонт закладів освіти 30.05.2023 14:24 37 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.05.2023 30.05.2023 8:07 55 Новини Новини України Нашими успіхами, тиском та «Петріотами» ми відповідатимемо Росії на всі прояви її зла – звернення Президента України 29.05.2023 22:09 136 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА ПО ДНІПРУ: мешканці оговтуються від страшного вибуху 29.05.2023 20:10 217 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ВЕТКЛІНІЦІ. Ракета розбомбила заклад: триває збір на відбудову 29.05.2023 19:33 190 Новини Новини України НАЙМАСОВАНІША АТАКА НА КИЇВ / СИЛИ ППО ЗБИЛИ УСІ РАКЕТИ ТА ДРОНИ / Війна. День 460 29.05.2023 19:05 119