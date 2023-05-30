СТРІЛЬБА З КУЛЕМЕТА. Бійці ТРО Дніпра відпрацьовують бойові навички

30.05.2023 16:15 44

Гатять з автоматів Калашникова та Браунінга по умовним цілям! Так військові окремої бригади ТРО Дніпра відпрацьовують стрілецькі навички. Тренування проходять регулярно на відкритих полігонах. Все для ефективної роботи безпосередньо на фронті

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