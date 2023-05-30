Mіські новини Новини СТРІЛЬБА З КУЛЕМЕТА. Бійці ТРО Дніпра відпрацьовують бойові навички 30.05.2023 16:15 44 Гатять з автоматів Калашникова та Браунінга по умовним цілям! Так військові окремої бригади ТРО Дніпра відпрацьовують стрілецькі навички. Тренування проходять регулярно на відкритих полігонах. Все для ефективної роботи безпосередньо на фронті Продовжити читання Уперед ТАТУ – ЗА ДОНАТ! Благодійна акція на підтримку ЗСУНазад ЧЕРЕШНЯ – ПО 1000, ПОЛУНИЦЯ – ДО 200. У Дніпрі ціни на фрукти б’ють рекорди Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro «А ми нашу славну Україну, г Атака по Дніпропетровщині: 🐍На Дніпропетровщині зафі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЧЕРЕШНЯ – ПО 1000, ПОЛУНИЦЯ – ДО 200. У Дніпрі ціни на фрукти б’ють рекорди 30.05.2023 16:39 36 Новини ТАТУ – ЗА ДОНАТ! Благодійна акція на підтримку ЗСУ 30.05.2023 16:00 44 Новини У Кам’янському почали ремонт закладів освіти 30.05.2023 14:24 51 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.05.2023 30.05.2023 8:07 63 Новини Новини України Нашими успіхами, тиском та «Петріотами» ми відповідатимемо Росії на всі прояви її зла – звернення Президента України 29.05.2023 22:09 142 Mіські новини Новини РАКЕТНА АТАКА ПО ДНІПРУ: мешканці оговтуються від страшного вибуху 29.05.2023 20:10 223