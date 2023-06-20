Відбудована, зміцнена Україна – це захищеність від будь-яких форм російського терору – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт за цей день.

Передусім я дякую нашим Повітряним силам та всім захисникам неба з інших наших сил оборони за кожну збиту російську ракету й за кожен збитий «Шахед». Тільки за минулу ніч – понад 30 збитих «Шахедів». Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура. Дякую, воїни!

Друге. Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув… Мої співчуття рідним і близьким! Українські воїни обов’язково дадуть відповідь терористам на всю цю підлість.

Кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі. Вбивцям і терористам тут місця немає й ніколи не буде.

Зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну. Так буде й надалі.

Захист від терору – це знищення терористів. І це гарантування, що у держави-зла більше ніколи не буде можливості привнести зло в Україну. Власне про це третій пункт за сьогодні. Вже почалися перші зустрічі в Лондоні в межах конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту.

Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії.

Завтра на лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця. І вже в Україні.

Разом із партнерами та всі разом тут, удома, в Україні, ми маємо гарантувати, що після нас для України – лише безпека, лише свобода, лише мир.

Я дякую всім, хто воює й працює заради України! Я дякую кожному нашому воїну, який зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях! Запоріжжя, Донеччина – ви молодці, хлопці!

Дякую всім, хто тренує наших воїнів і хто нам допомагає зброєю! Кожну одиницю зброї, кожен снаряд Україна використовує максимально ефективно і завжди – для захисту життя.

Слава Україні!