Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, шановні українки!

Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів.

Був у підрозділах «Хортиці», які відзначилися в битві за Бахмут, героїчно відзначилися. Молодці, воїни! Потім – у наших морпіхів, дуже потужних, дуже акуратних. Дякую, що стараєтеся берегти життя наших воїнів. Потім – «Таврія», Південь, фронт. Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!

Вручив дві золоті зірки Героя України – капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, та майору Сергію Дудіну, заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади. Справді величні люди, я дякую вам!

Наради з генералами. Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обовʼязково.

Вчора – переговори з партнерами, зокрема з Президентом Байденом, передусім про постачання зброї. І сьогодні – де саме ця зброя дасть більше сили, більше захисту життя українців. І наблизить нашу перемогу. Це головне. Вся наша земля буде вільною – абсолютно вся.

Я дякую всім, хто зараз у бою заради України, хто готується до бою, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Усі, хто відновлюється після поранень. Усі, хто тренує наших воїнів! Дякую вам! Пишаюся вами всіма! Слава вам, наші герої!

І вічна, світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну, кожному й кожній!

Слава Україні!