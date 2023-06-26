Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день – звернення Президента України

27.06.2023 0:58 18

Бажаю здоровʼя, шановні українці, шановні українки!

Сьогодні – фронт. Донеччина, Запоріжжя. Наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Я побажав хлопцям більше таких днів.

Був у підрозділах «Хортиці», які відзначилися в битві за Бахмут, героїчно відзначилися. Молодці, воїни! Потім – у наших морпіхів, дуже потужних, дуже акуратних. Дякую, що стараєтеся берегти життя наших воїнів. Потім – «Таврія», Південь, фронт. Насичений день, багато емоцій. Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони. Це надзвичайно почесно для мене, про кожен шеврон розповім окремо. Всі наші воїни – від солдата, матроса до генерала – молодці!

Вручив дві золоті зірки Героя України – капітану Олегу Оливі, командиру аеромобільної роти 81-ї окремої бригади ДШВ, та майору Сергію Дудіну, заступнику командира батальйону морпіхів 35-ї окремої бригади. Справді величні люди, я дякую вам!

Наради з генералами. Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень. Ще раз обговорили створення корпусу морської піхоти, всі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання. Морську піхоту й усі елементи наших сил оборони зміцнюємо, це обовʼязково.

Вчора – переговори з партнерами, зокрема з Президентом Байденом, передусім про постачання зброї. І сьогодні – де саме ця зброя дасть більше сили, більше захисту життя українців. І наблизить нашу перемогу. Це головне. Вся наша земля буде вільною – абсолютно вся.

Я дякую всім, хто зараз у бою заради України, хто готується до бою, хто на бойових завданнях, на бойових постах. Усі, хто відновлюється після поранень. Усі, хто тренує наших воїнів! Дякую вам! Пишаюся вами всіма! Слава вам, наші герої!

І вічна, світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну, кожному й кожній!

Слава Україні!

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

ПОНАД 600 СНАРЯДІВ ПО ХЕРСОНЩИНІ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ СЕЛА // Війна. День 488

26.06.2023 19:05 57

“ЛЮТІ ПТАШКИ”. Розробники презентували нові безпілотники

26.06.2023 17:37 70

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ. У Дніпрі пройшов вечір на честь загиблих на війні музикантів

26.06.2023 16:56 84

ВИЖИТИ БЕЗ ВОДИ. Мешканці Нікопольщини третій тиждень без водопостачанння

26.06.2023 15:52 74

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.06.2023

26.06.2023 8:29 51

Що довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії – звернення Президента України

25.06.2023 23:38 108
.