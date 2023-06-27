Теракт на ЗАЕС: На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого підриву, – ОВА

На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС, – ОВА

Розроблений план евакуації людей. В області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії