Mіські новини Новини Теракт на ЗАЕС: На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого підриву, – ОВА 27.06.2023 11:52 7 На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС, – ОВА Розроблений план евакуації людей. В області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.06.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Обстріли громад / Вода у Нік Радіаційна аварія: що робит ОБСТРІЛ НІКОПОЛЯ: двоє заги Бахмута більше не існує Те, 😞📸Колись тут було мирне ж Дніпрянка Ярослава Магучіх 🕗 СЬОГОДНІ! 20:00 🎙 Подкаст Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.06.2023 27.06.2023 9:09 14 Новини Новини України Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день – звернення Президента України 27.06.2023 0:58 72 Новини Новини України ПОНАД 600 СНАРЯДІВ ПО ХЕРСОНЩИНІ / ЗСУ ЗВІЛЬНЯЮТЬ СЕЛА // Війна. День 488 26.06.2023 19:05 85 Mіські новини Новини “ЛЮТІ ПТАШКИ”. Розробники презентували нові безпілотники 26.06.2023 17:37 94 Mіські новини Новини «ГАЗМЕРЕЖІ» розробили та запустили вдосконалений «особистий кабінет» 26.06.2023 17:06 36 Mіські новини Новини ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ. У Дніпрі пройшов вечір на честь загиблих на війні музикантів 26.06.2023 16:56 98