Теракт на ЗАЕС: На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого підриву, – ОВА

27.06.2023 11:52 7

На Дніпропетровщині створений штаб на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС, – ОВА

Розроблений план евакуації людей. В області проводитимуться навчання на випадок надзвичайної ситуації. Всі служби будуть відпрацьовувати різні можливі сценарії

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