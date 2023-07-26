ПОЛЬОТИ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ. Школа аеророзвідки працює на Дніпропетровщині

26.07.2023 17:05 12

Навчають керувати дронами та жахати окупантів. На Дніпропетровщині працює школа аеророзвідки. Її створили волонтери, які до початку вторгнення захоплювалися безпілотниками. Нині ж польотам навчили вже 5000 військових. Як проходять тренування? І скільки триває курс?

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