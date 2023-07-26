Mіські новини Новини АВТОБУСИ ДЛЯ ШКІЛ. Дніпропетровщина отримала 8 нових автомобілів 26.07.2023 17:30 37 Для комфорту та безпеки школярів. Навчальним закладам Дніпропетровщини передали вісім нових автобусів. Вони вирушили до чотирьох громад області. Транспорт закупили державним і місцевим коштом. Учні яких шкіл будуть ним користуватися? Продовжити читання Уперед ПОЛЬОТИ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ. Школа аеророзвідки працює на Дніпропетровщині Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro На Дніпропетровщині україн Голова Укренерго про ціни н Дніпрянка здобула «срібло» На Дніпропетровщині аграрі У звʼязку з проведенням ава 10,5 тисяч пожеж на майже 85 км Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини ПОЛЬОТИ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ. Школа аеророзвідки працює на Дніпропетровщині 26.07.2023 17:05 36 Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ: окупанти нищать Донеччину / Харківщину атакували дронами // Війна. День 518 26.07.2023 16:31 41 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.07.2023 26.07.2023 8:33 17 Новини Новини України Коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги, будь-яке внутрішнє зрадництво викликає лють – звернення Президента України 25.07.2023 22:38 85 Mіські новини Новини НАГОРОДЖЕННЯ НАЙКРАЩИХ. 4 дівчини стали переможницями “Диктанту у метро” 25.07.2023 18:47 166 Mіські новини Новини МІННА НЕБЕЗПЕКА! Сапери ТРО Дніпра розміновують територіі після окупантів 25.07.2023 18:18 168