АВТОБУСИ ДЛЯ ШКІЛ. Дніпропетровщина отримала 8 нових автомобілів

26.07.2023 17:30 37

Для комфорту та безпеки школярів. Навчальним закладам Дніпропетровщини передали вісім нових автобусів. Вони вирушили до чотирьох громад області. Транспорт закупили державним і місцевим коштом. Учні яких шкіл будуть ним користуватися?

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