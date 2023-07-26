АВТОБУСИ ДЛЯ ШКІЛ. Дніпропетровщина отримала 8 нових автомобілів

Для комфорту та безпеки школярів. Навчальним закладам Дніпропетровщини передали вісім нових автобусів. Вони вирушили до чотирьох громад області. Транспорт закупили державним і місцевим коштом. Учні яких шкіл будуть ним користуватися?

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