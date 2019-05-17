Організація військових мисливців області знову ризикує залишитись без полювання

Представники новомосковського мисливствознавства подали скаргу з приводу законності таксації, яку проводили взимку. Спеціалісти наголошують – перерахунок дичини провели з серйозними помилками. Однак у військових є свої контраргументи. Це відео було зняте ще у лютому під час таксації дичини в Новомосковських угіддях військових мисливців. Тоді за словами голови організації, перерахунок тварин проводила більше сотні людей. У тому числі – й представники департаменту екології та мисливствознавці. Останні ж і протестують з приводу законності процедури. Мовляв, таксацію провели зовсім не у тому районі , де потрібно. Тобто, усі підраховані результати у такому випадку вважатимуться фальсифікацією. Однак військові мисливці мають свою думку з цього приводу. Суперечка між представником Новомосковського мисливствознавства та членами організації затягнулася на цілу годину.Приймати обвинувачення військові відмовились – навіть за погрози передати справу до суду. Однак, результати таксації з усіма потрібними підписами вже відправлені до Києва. На це дали дозвіл усі служби, окрім новомосковських мисливствознавців. Тож без полювання військові залишитись не мають. Останнє ж слово – за столичними фахівцями.

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