Працювати з промисловим роботом, не виходячи з навчального корпусу. Сьогодні у Дніпровській політехніці відкрилася перша в регіоні лабораторія з мехатроніки, де готуватимуть технічних фахівців майбутнього. Вони стануть універсальними спеціалістами, кожен з яких замінить цілу команду електриків, механіків та програмістів.

Професія мехатроніка у світі стає дедалі популярнішою. Ці спеціалісти програмують, обслуговують та ремонтують промислових роботів і автоматизоване обладнання. Затребувані вони й на українських підприємствах. Завдяки новій лабораторії у виші зможуть готувати затребуваних технічних фахівців. Заняття відбуватимуться на німецькому обладнанні Fishertechnik. Це мініатюрний симулятор промислового виробництва. Він складається з декількох компонентів, які можна запрограмувати для виконання конкретної промислової задачі. Тут є стрічковий транспортер, лінії сортування та пресування, різноманітні маніпулятори та багато іншого. У новій лабораторії студенти Дніпровської Політехніки вивчатимуть основи промислової автоматизації та програмування контролерів. Відкрили лабораторію за підтримки української промислової компанії Інтерпайп. Тут відзначають: мехатронік – це ніби лікар для автоматизованої техніки, тому потреба у таких спеціалістах – нагальна. Зокрема, в цехах Інтерпайп. Дніпровська Політехніка задіє лабораторію в профорієнтаційній роботі зі школярами. Старшокласники в рамках спеціальних навчальних програм з мехатроніки зможуть освоїти ази цієї дисципліни і вибрати перспективну спеціальність. Планується також запуск віртуальної лабораторії для дистанційного навчання школярів.