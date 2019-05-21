У Нікополі автівка переїхала ногу підлітку

Нахаба-водій втік, не надавши жодної допомоги травмованому хлопцю. На додачу звинуватив його у симуляції. У потерпілого – подвійний перелам правої гомілки. Після операції хлопець досі приходить до тями. Ще недавно він мріяв про випускний бал. Наразі сподівається на справедливе покарання для зухвалого водія.

Одинадцятикласник Максим повертався додому зі школи після репетиції вальсу. Разом з друзями зупинився в кількох метрах від свого будинку. В цей час з двору виїжджала автівка, яка і переїхала ногу хлопця. Звинувативши Максима у симуляції, водій втік з місця пригоди. У «Швидку» та рідним хлопця телефонували однокласники. Вже у лікарні медики діагностували подвійний перелом ноги та призначили операцію. Водія-втікача правоохоронці впіймали за кілька годин. Найсуворіше покарання, яке йому загрожує – 3 роки за ґратами. Мати Максима показує місце пригоди. Жінка не розуміє, як на дорозі, де вистачає місця для двох автівок, травмували її сина. Допомоги та слів пробачення від водія родина Кармановичив так і не дочекалися. Фінансами Максиму допомогли у школі. З горе-водієм вдалося зв’язатися телефоном. Без жодних пояснень чоловік кинув трубку. Попри біль в нозі, Максим активно готується до випускних іспитів. Попереду у хлопця вступ до вишу, за 9 місяців – повторна операція на нозі. Щодо водія-нахаби – Максим та його мати налаштовані рішуче. Сподіваються на справедливе покарання суду.