Архітектор з Дніпра отримав престижну Всеукраїнську премію “ARTSPACE”

Зі своїм проектом дитячого садка, що збудували у Обухівці, Олексій Валентиров обійшов багатьох сильних конкурентів. І став переможцем. До речі, цей проект унікальний для України. Журі оцінило не тільки сучасний дизайн будівлі, а ще й енергоощадність та досить економний бюджет.

“ARTSPACE” – всеукраїнський відкритий конкурс в області дизайну інтер’єрів житлових та громадських приміщень. До складу жюрі входять вітчизняні та європейські спеціалісти. Соціальна спрямованість проекту Олексія Валентирова і підкупила конкурсну комісію. Додались й інші переваги – ультрасучасна архітектура та енергоощадність. Будівля планувалась з урахуванням ходи сонця. Наприклад, головний фасад дитсадка зорієнтований на південь. Крім того, весь дах дитсадка вкритий сонячними панелями. Це дозволяє отримувати власну енергію. Проект був зроблений на замовлення Дніпропетровської облдержадміністрації. Над ним працювали всього чотири місяці, а втілили у життя за рік. Грошей при цьому витратили втричі менше, ніж могло бути. І це також унікальний результат. Олексій, звичайно, пишається проектом і каже, для нього він, як дитина. Натхнений перемогою, Олексій і надалі хоче створювати і втілювати проекти, які змінюють свідомість суспільства і до того ж покращують навколишнє середовище.