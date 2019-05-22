Опікуватися парками та зеленими зонами буде новий департамент

Приватизація комунального майна та створення нового департаменту. У Дніпрі відбулася сорок п’ята чергова сесія міськради. Порядок денний розглянули з рекордною швидкістю. За що голосували депутати та які зміни чекають на містян – дізнавалися наші кореспонденти.

Сорок п’ята сесія відзначилася рекордом за швидкістю роботи. Ось депутати тільки прослухали гімн, прийняли порядок денний – і почали голосувати цілими блоками питань. На все про все – хвилин десять – п’ятнадцять. Одним з центральних питань сесії стало створення нового департаменту – парків та рекреації. Його завданням буде контроль за міськими зеленими зонами та пляжами. Плюс робота з повернення так званих “нічийних” парків до міської власності. Директором департаменту став Максим Музика. Також депутати прийняли рішення про виставлення на продаж ще шести об’єктів комунальної власності. Нагадаємо – на минулій сесії у цей же список вже потрапили сорок два приміщення. Загалом на аукціоні у системі Прозоро виставлять більш як сімдесят об’єктів нерухомості. У результаті продажу комунальної власності міськрада планує поповнити бюджет на двадцять мільйонів гривень.