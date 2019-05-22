Дитині під час святкування випускного пожалкували солодощів, бо батьки не здали грошей

Великий конфлікт розгорнувся в одній зі шкіл Кам’янського. Чотирикласниці під час святкування випускного – пожалкували солодощів! Таку інформацію в соціальних мережах розмістила бабуся десятирічної Лєри. Мовляв, після урочистостей всіх дітей запросили до столу, що організувала батьківська рада. А дівчинку попросили піти. Бо її мама гроші на печиво і сік не здала. Лєра вже рік мешкає в дитячому притулку – суд вирішує питання стосовно позбавлення батьків прав на неї. В ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Пані Катерина показує кадри з випускного вечора своєї онуки – чотирикласниці Лєри. Дівчинка розважається разом з однОлітками. Та радість тривала недовго, переконує бабуся. Коли справа дійшла до солодкого столу – Лєру попросили піти. Бо мати не здала гроші на смаколики. І це при тому, що зараз її позбавляють батьківських прав. Ані бабуся дівчинки, ані працівники притулку, де дитина зараз мешкає, про збір коштів нічого не чули. На випускний вечір Лєру привела психолог притулку, де дівчинка мешкає останній рік. Про те, що дітей збираються пригощати смаколиками, – дізналася тільки на святі. Вирішила уточнити інформацію у класного керівника. У школі ж запевняють: насправді все було інакше. З дівчинки жодних грошей в класі брати не збиралися, адже всі чудово знають про складні життєві обставини родини. І порція солодощів для Лєри була! Вчителька та члени батьківського комітету класу вирішили приїхати в притулок й розібратися в ситуації. Влаштували справжню очну ставку. У школі переконані: непорозумінь вдалося б уникнути, якби люди, що так борються за опіку над Лєрою – її мати та бабуся – більше переймалися життям дитини, а не розборками. Адже родичок дівчинки в школі не бачили ані разу. Тим часом, інформація про цю подію продовжує поширюватися в соціальних мережах. І вже отримала тисячі реакцій інтернет-користувачів. Все частіше звучить думка: щоб таких конфліктів не виникало, в школах діти мають вчитися, а розважатися – за її межами.